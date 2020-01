Piden el despido de unos bomberos por fotografiarse frente a un incendio

Una fotografía de un grupo de bomberos en Detroit ha causado gran polémica. Estos posaron frente a una casa en llamas y ahora muchos piden su despido. El medio The New York Post informaba del enfado de Deonte Higginbotham, uno de los miembros de la familia que vivía en la casa incendiada.

El hombre criticó que "ninguno de los 18 bomberos que aparecen en la instantánea hizo nada", por lo que exige el despido de todos. Responsables de los bomberos dicha ciudad aseguran que cuando llegaron era "imposible actuar debido al avanzado estado del fuego" y la casa estaba ya vacía.

"El director, en el centro de la fotografía, se estaba retirando y supongo que quisieron hacer la foto como recuerdo, aunque desafortunadamente no fuera muy profesional", dijo a The New York Post el vicedirector de los servicios de extinción de incendios, Dave Fornell.

En vez de entrar decidieron centrar los esfuerzos en evitar que las llamas se propagaran a los edificios colindantes. Aún así, el responsable de los bomberos asegura que han abierto una investigación.