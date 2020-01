La curiosa reacción de una niña tras ver 'Toy Story'

"Me voy", dice en voz alta la niña cada vez que sale de su habitación. Desde que vio la película ''Toy Story' imagina que sus juguetes toman vida cuando se encuentran solos. Así que ella lo tiene claro: nada más atravesar la puerta, se esconde tras la pared para ver lo que hacen sin su presencia. Todavía no la han sorprendido pero si algo no le falta es paciencia.

Su tía se dio cuenta del curioso comportamiento de su sobrina y lo publicó en su cuenta de Reddit. "Pues esperen a que vea Monstruos S.A.", respondía divertido otro usuario.