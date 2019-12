Bloquean a Sharon Stone de una applicación de citas al creer que su perfil era falso

Sharon Stone, la conocida actriz norteamericana, ha protagonizado un suceso curioso. La protagonista de obras como 'Instinto básico' se sorprendió al ver en su móvil que había sido bloqueada en Bumble, una aplicación de citas. ¿La razón? Otros usuario de la app habían denunciado la cuenta de Stone pensando que aquel era un perfil falso que no pertenecía a la actriz.



Nada más lejos de la realidad. Nada más enterarse, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente. "Cerraron mi cuenta... Algunos usuarios informaron de que no podía ser yo. No me excluyan".





I went on the @bumble dating sight and they closed my account. ????

Some users reported that it couldn't possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? ???????

Don't shut me out of the hive ?? — Sharon Stone (@sharonstone) December 30, 2019

AHA! @sharonstone, we at @bumble found your account, unblocked you, and ensured this won't happen again. You can get back to Bumbling! Thanks for bearing with us and hope you find your honey.?? — Clare O'Connor (@Clare_OC) December 30, 2019

Lay asegurando que su perfil había sido activado de nuevo.Stone ya había tenido. "Evidentemente, la gente pensaba que mi perfil era falso porque en general no se espera que alguien como yo pueda utilizarlo".