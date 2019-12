Villancico 'made in' Canarias: Aarón Gómez le canta a la calima en Navidad

Aarón Gómez, el popular humorista tinerfeño y actual presentador del programa 'Esto no es una serie', de Vodafone TV , ha versionado el conocido villancico 'Blanca Navidad' y lo ha 'canarionizado'. El cómico ha modificado el título de la canción y bajo el nombre de 'Canela Navidad', le ha cantado a la calima. Y es que el polvo en suspensión se cuela en el aire canario hasta en diciembre, acompañado de unas temperaturas que son más propias de primavera que del invierno.



Guitarra en mano y ataviado con un gorro navideño, Gómez canta "Oh canela Navidad, tierra. Lleno de arena alrededor. No se ve un carajo, en la garganta un gajo. Los asmáticos ya visitan al doctor", canta en su primera estrofa. "Oh canela Navidad, ¡calima!, otro diciembre con calor. Todo pegajoso y el coche pringoso. Nos queda tomarlo con humor", concluye esta simpática versión canaria del 'Blanca Navidad'.