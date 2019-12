La astronauta estadounidense de la NASA Christina Koch publicó en su cuenta de Twitter una fotografía en la que presentaba un curioso reto. ¿Eres capaz de encontrar el punto más alto de La Tierra en la siguiente imagen tomada por Koch desde la Estación Espacial Internacional? A ella le costó un rato localizar el Monte Everest. ¿Eres tú capaz de hacerlo?





Finally found Mount Everest through the lens. Can you? pic.twitter.com/Tq19PgSIpa