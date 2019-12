Roba un banco y tira los billetes a los peatones deseándoles feliz Navidad

David Oliver, de 65 años, decidió entrar en un banco de Colorado Springs (Estados Unidos) para robar algunos miles de dólares. Tras conseguirlo, salió a la calle gritando "feliz Navidad" y lanzó los billetes hacia los transeuntes que allí se encontraban.



Tras esto, el hombre se dirigió a una cafetería cercana, donde esperó la llegada de la Policía para ser detenido. Algunos de los que recogieron el dinero robado lo devolvieron al banco pero parte de la cantidad sustraída ha desaparecido. Oliver no se opuso a la detención y no se le encontraron armas de fuego aunque había asegurado tenerla durante el atraco.



Una nueva historia del Día de Navidad.



On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc



Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE

„ Colorado Springs Police (@CSPDPIO) December 24, 2019