El original envase en el que una joven pidió que le sirvieran el café para no utilizar plástico

El original envase en el que una joven pidió que le sirvieran el café para no utilizar plástico

No es sólo cosa de Greta Thunberg ni de grandes empresarios que venden ideas contra el cambio climático. Los pequeños detalles también cuentan . Y sino que se lo digan a la joven que hoy mismo acudió a una cafetería de Salamanca con un tarro de garbanzos (vacío obviamente) para pedir que le echaran dentro el café para llevar. "Es algo habitual que la gente venga con su propio envase para evitar tener que usar los que son desechables pero algo como lo que vimos hoy no lo habíamos visto nunca", indicó el propietario del Salamanca Coffee, Oscar Javier Albo Pérez.



Ver esta publicación en Instagram Debido a la gran conciencia climática entre la juventud, es muy habitual que nos pidan cafés para llevar en envases propios alternativos reutilizables, (térmos, cantimploras... etc...) Hasta ahí todo guay. Estamos preparando un latte en un tarro de garbanzos, del DÍA. ?? #coffee #salamancacoffee #cambioclimatico #concienciaambiental #ideasoriginales #tarrodecristal #latte

Una publicación compartida de Salamanca Coffee (@salamancacoffee) el

12 Dic, 2019 a las 7:45 PST



Lo cierto es que la anécdota no pasó desapercibida en las redes sociales de este establecimiento situado en Salamanca. Muchos fueron los que destacaron la originalidad de la joven ecologista. "Nosotros no ponemos ningún impedimento y hasta nos parece bien porque así fomentamos que no se usen tantos envases desechables", afirmó el hostelero haciendo hincapié en que siempre que el cliente vaya con un envase propio "puede también elegir el tamaño de la bebida".



A lo largo de los últimos meses la Unión Europea ha potenciado el uso de envases reutilizables con numerosas medidas encaminadas, sobre todo, a reducir el consumo de plástico. En España se han aplicado también muchas de las directrices.



Desde hace ya más de un año, por ejemplo, los supermercados están obligados a cobrar las bolsas de supermercado.