El difunto que hizo reír a los asistentes a su entierro

Shay Bradley no quería un funeral triste y al uso. El pasado 8 de octubre, la vida de este irlandés llegaba a su fin tras una larga enfermedad. Y quiso que, en su despedida, fuera recordado como una persona con sentido del humor.



Así pues, Bradley y su hija Andrea planearon una escena graciosa para el entierro: un año antes de su muerte, el hombre grabó un mensaje en el que parecía estar hablando desde el interior de su tumba.



"¿Dónde diablos estoy? Déjame salir. Esto está oscureciendo. Lo que estoy oyendo ¿qué es?, ¿la voz del cura?", decía en el audio a la vez que simulaba que le daba golpes al ataúd.





Here is a picture of the legend himself. My dad, Shay Bradley. It was his dieing wish that we played this at his funeral. What a man.... To make us all laugh when we were incredibly sad..... He was some man for one man.... Love you forever Poppabear #Shayslastlaugh pic.twitter.com/YkG2ecKAaL