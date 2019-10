La lección de vida del canario Ismalilah emociona en Got Talent

"Me llamo Ismailah, vengo de Las Palmas de Gran Canaria y la verdad es que es un palizón de viaje. Me he tenido que levantar a las cinco de la mañana. Mi sueño es cantar", así fue la carta de presentación de uno de los talentos que emocionó al jurado y a espectadores este lunes, 7 de octubre, en el plató del programa de Telecinco ' Got Talent '.

"Tengo 32 años y desde pequeño tarareaba Mecano porque no sabía hablar desde el principio", explicó Ismailah antes de actuar. "Tengo una discapacidad porque de pequeño tuve problemas de corazón. Me gusta venir a 'Got Talent' porque me gusta que todo el mundo me escuche", añadió.

Islamilah consiguió entonar a la perfección y poner a todo el público de pie y conquistar a todos con su personal y especial voz al son de 'Sólo pienso en ti' de Víctor Manuel.

"Me ha gustado mucho tu canción, aunque a mí me pone triste. Viéndote a ti cantarla me alegra muchísimo porque sé que a ti te hace feliz. Eres un ser especial y haces feliz a los que están a tu vera", dijo una emocionada Paz Padilla.

La siguió su compañera Edurne, que observó como disfrutó: "Me alegro mucho de que hayas venido y nos hayas hecho disfrutar a nosotros contigo".

A Dani Martínez también le arrancó su fibra sensible al decir que "cuando cantas tienes una voz muy especial, contagias tu felicidad. Enhorabuena por hacer lo que haces".

Y por último -el más difícil de convencer del jurado-, Risto Mejide, que añadió que estar totalmente de acuerdo con sus compañeros del jurado. "La música también está para esto, para darnos lecciones de vida a todos. Gracias", finalizó.