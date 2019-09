Así fue la lección de vida de la grancanaria Laura Reyes en Got Talent

La segunda noche de la nueva temporada de ' Got Talent ' contó con varias actuaciones que estuvieron a la altura. Aunque entre todas ellas destacó la de Laura Reyes, una grancanaria de 24 años que dio una lección de vida al realizar un número de 'pole dance' con los ojos tapados debido a su retinosis pigmentaria.

"Tengo una enfermedad, que se llama retinosis pigmentaria. Solo tengo visión frontal, no veo lo que tengo a mis lados. Pero me he dado cuenta de que, pese a eso, soy capaz de hacer muchísimas cosas. Los límites están donde tú te los pones", comentó, antes de empezar con su número en el programa de Telecinco .

Acompañada por Nadina, su entrenadora, y por Jameson, su perro guía, la joven contó con una barra para su actuación y empezó a a hacer todo tipo de acrobacias. Todo ello con una venda en los ojos.

Al acabar su actuación, todo el público de plató estalló en un aplauso.

"Me ha gustado mucho mirar a tu perro Jameson, que no paraba de estar pendiente de ti. Me encanta que haya este tipo de espectáculos, porque demuestran la diferencia que existe entre límites y obstáculos. Y tú has demostrado que por muchos límites que haya en la vida, no son obstáculos", comentó Risto Mejide que se rindió a la grancanaria como habían hecho antes sus compañeros del jurado Paz Padilla , Dani Martínez y Edurne .

"A veces cuando uno tiene dificultades, aprender a luchar. La gente que lo tiene fácil no lucha", explicaba Laura después de emocionar al jurado.