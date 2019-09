Pega a su hija en varias ocasiones: el último vídeo que ha indignado a la red

Indignación en las redes sociales ante el último vídeo viral . En él que se ve a un padre golpeando a su hija en varias ocasiones porque era incapaz de mantenerse en pie.

"Como pueden ver, la niña está perfecta. Intenté que aprendiera a caminar y ahora, por la gracia de dios, puede hacerlo por sí misma", intentó explicar el padre en un vídeo publicado en Twitter al ver la trascendencia que ha tenido al vídeo.

Gracias a la gran difusión conseguida en la red, las autoridades suadíes dieron con el paradero de Yousif Alqutai, un palestino residente en Arabia Saudí.

HORRIFIC! Palestinian father in Saudi Arabia beats his own daughter. I believe the mother was filming this for evidence.



Thankfully the police arrested this monster. #ChildAbuse #HumanRights pic.twitter.com/tLbWqVkWi3