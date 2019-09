La profesora que convierte su clase en la academia de magia de Harry Potter

Una profesora del condado de Cecil (Meryland, Estados Unidos) ha decidido darle a su aula una ambientación propia de los libros de Harry Potter para que el inicio del curso le resulte más llevadero a sus alumnos.



Staci Lamb, que ya es tendencia en las redes sociales, dedicó parte de su tiempo en verano para que la clasese parezca a Hogwarts en los más mínimos detalles. Harry Potter no lo habría hecho mejor.





Welcome to Hogwarts ? (aka my classroom lol) pic.twitter.com/txZPBU7KCQ