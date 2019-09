El vídeo viral de una pareja en los probadores de un Decathlon despierta pasiones

Un usuario de Twitter comparte un vídeo que primero despierta la sorpresa y luego la imaginación de todos los que lo ven. En su publicación, indica "Ayer en los probadores del Decathlon había un centauro probándose una blusa de lunares". Obviamente intenta poner humor a la situación y las reacciones no han quedado atrás.





Esta sufriendo, porque no encuentra ropa de su talla, no le suben ni los pantalones

- Señora no entre que está ocupao...

+ Uy perdón

- Pero salga!!!

+ Lo intento pero no abre

- A ver que la ayudo

+ ¿Lo ve? a ver si va a ser pa dentro

- No no, es pa fuera seguro

+ Pues no abre

- Se habrá atascao