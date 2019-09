La "tortilla española" que desata una oleada de memes y ha sorprendido a Chicote

Ahora ya sabéis lo que sentimos los valencianos cuando llamáis paella a esas cochinadas que hacéis muchos de los que os estáis quejando", es una de las cientos de réplicas que ha generado la "tortilla española" (como él la llama) que ha subido un usuario británico a Twitter. Su recién estrenada e indeseada fama es, sin embargo, merecida, y si no que cualquiera juzgue el nada apetitoso experimento que ha creado su sartén.



Hasta Alberto Chicote ha entrado al trapo y ha respondido que "la maldad humana nunca duerme". Pero sin duda la mejor parte de todas las reacciones que ha generado este experimento culinario (además de las decenas de fotografías de tortillas de patatas con una pinta deliciosa) es, como suele ocurrir en la red social del pajarito azul, una oleada de memes:



Spanish omelette to soak up last nights beer pic.twitter.com/PCIkXZkhTi