El tuit viral sobre Canarias: "No entiendo que un vuelo a Mallorca desde Madrid tarde menos"

El tuit viral sobre Canarias: "No entiendo que un vuelo a Mallorca desde Madrid tarde menos"

La geografía es una materia que se convierte en un quebradero de cabeza para muchos. Incluso las nociones más básicas como el de situar países en algunos continentes, los ríos en las comunidades autónomas o algo más sencillo: situar las regiones del propio país en su lugar -aunque sea aproximado- en el mapa.



Es lo que ha ocurrido recientemente en Twitter, donde una usuaria confunde la localización de Canarias que la sitúa al Archipiélago cerca de las costas de Cádiz, Huelva y el Algarve portugués.



No entiendo que un vuelo a Mallorca desde Madrid tarde 45 min y a Canarias 2 horas si están a la misma distancia. ¿Alguien me lo explica? pic.twitter.com/PHbyksvQZY — ??? m???n? ??? ??v??? (@TeLeoDelReves) August 20, 2019

El eslabón perdido...{°) — tHelloQueen {°) (@ferpamanz) August 20, 2019

Retraso profundo o troll sinsentido? Aunque hacer el troll profundo demuestra tener retraso profundo, así pues eres un troll retrasado o solo un retrasado? — Alex Rap (@DaksRap) August 20, 2019

Las reacciones no se han hecho esperar y la publicación ya acumula más de 8.000 'retuits' y 20.000 'Me gusta', así como miles de comentarios de personas que no saben si habla en broma o en serio.