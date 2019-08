Saltan las alarmas por la hospitalización de Aurah Ruíz

Aurah Ruiz no gana para disgustos, y es que cuando no está en el hospital con su pequeño, lo está ella con lo que parece ser una enfermedad que necesita tratamiento.

Tras un tiempo sin aparecer en Telecinco, Aurah acudió a 'Sálvame' para hablar sobre la situación de su hijo y los juicios con su expareja Jesé Rodríguez. Al finalizar la grabación del programa, la canaria puso rumbo al hospital un tanto agobiada, ya que fuentes de la cadena afirman que se encontraba realmente mal en los últimos minutos de su paso por el 'reality'.

Aurah publicó en sus 'stories' unas fotografías en las que aparecía en el hospital con una sonda intravenosa. La 'influencer' fue hospitalizada en Madrid por motivos desconocidos y por lo que hemos visto algo tiene que pasar por su semblante serio y apagado y la voz entrecortada que podemos apreciar al oírla hablar.

"Bueno, quería decir a todos los que os habéis preocupado que estoy bien y que se me ha pasado. Por ahora, estoy cubierta hasta que llegue a Canarias. Ya he salido del hospital. Y que cuando esté ya allí me haré las pruebas que me tengo que hacer y solucionaré lo que tengo", comentó Aurah en sus 'stories' al salir del hospital.

Por el momento, el drama se encuentra estable y en calma, ya que toca esperar a que Aurah decida hablar de manera más detallada acerca de su enfermedad.

La grancanaria aprovechó su presencia en el programa de Telecinco para mandar apoyo a todo el pueblo canario, su pueblo y su gente, que está sufriendo graves incendios durante este verano.