Simone Biles fascina con su sorprendente triple doble salto

Hace que lo imposible sea fácil. Simone Biles, la gimnasta de oro, ha vuelto a conquistar el mundo con una acrobacia inédita y sorprendente que ha dejado a todos con la boca abierta.



La atleta realizó un triple doble salto en la rutina de suelo de los campeonatos nacionales de Estados Unidos celebrados en el Sprint Center de Kansas City. Sin despeinarse ni borrar la sonrisa de su cara. Así de fácil. El vídeo corre por las redes sociales como la pólvora suscitando todo tipo de comentarios de admiración.









