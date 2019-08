El 'oscuro pasado' de George Clooney como pizzero en Tenerife

La 'Clooneymanía' se instala en Canarias, después de que el célebre actor visitara por sorpresa Tenerife. Y es que el protagonista de películas como 'Ocean Eleven', 'Tres Reyes' o 'Up in the Air' entre otras llegó a las Islas, que volverá a pisarlas en enero para iniciar el rodaje de su próxima película: Good morning, midnight.



El nuevo proyecto de Clooney convertirá en producción audiovisual la aclamada novela de Lily Brooks-Dalton. Pese a que Netflix no ha adelantado cuál será la fecha de lanzamiento del proyecto, lo que parece que sí que está cerrado es que el actor tiene intención de volver a la Isla pasado el verano para continuar con las labores de preproducción. Si todo sale según lo previsto, la Isla comenzaría 2020 acogiendo otro rodaje de importancia internacional, algo a lo que ya empiezan a estar acostumbrados los tinerfeños.



Aunque no era la primera vez que la cara-visible de Nespresso venía a Canarias. En distintas islas como Gran Canaria, Tenerife o La Palma, una caja de distintas pizzerias tienen a un cocinero con un rostro similar al de Clooney. Las redes sociales no han dejado escapar la oportunidad para dejar su particular humor.