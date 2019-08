El último vídeo viral que es un quebradero de cabeza

Cada día numerosos mensajes se convierten en virales en la red social: reivindicaciones políticas, los ya famosos hilos o, como en este caso, ilusiones ópticas.



La actriz Ana Milán ha compartido en su cuenta de Twitter un vídeo que todo el mundo ve más de una vez. La ilusión óptica que aparece en él no es fácil de entender a la primera.



"¡Madre mía hasta que lo he pillado!", afirma la intérprete en su publicación en la citada red social.



Para ayudar a los que no lo percibían, otros usuarios han desvelado la incógnita.





Pues hay que ir llamando a Iker Jiménez. Eso es el paso a otra dimensión, un agujero negro, el triángulo de las bermudas. Pobre gente, estarán en Jamaica y aparecerán en Benidorm. — kechu (@queinventoeste) July 29, 2019

Lo q parece un río sucio es en realidad la azotea-terraza sucia de un edificio más bajo que tapa la calle donde van los coches (efecto óptico) — Abatrusqui (@abatrusqui78) July 29, 2019