Vídeo: un bisonte acosado por curiosos levanta a una niña por los aires

No tener en cuenta las normas de los espacios naturales donde hay fauna salvaje puede dar lugar situaciones peligrosas. Es lo que ocurrió recientemente en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos: el pasado lunes, un bisonte que se vio acorralado por un grupo de personas y atacó a una niña de nueve años lanzándola diez metros sobre el suelo mientras el resto corrían despavoridos.



Según los testigos del incidente, durante los 20 minutos previos a este ataque aproximadamente 50 personas rodearon y fotografiaron al bisonte. Entre ellos se encontraban una pareja y su hija procedentes de Odessa, Florida, que vieron cómo la pequeña salió por los aires ante el enfado del animal. La niña fue hospitalizada, aunque no sufrió lesiones de gravedad.





