Aarón Gómez responde a la twittera a la que el acento canario le da "tol ascazo"

El humorista canario Aarón Gómez respondió de una forma muy ingeniosa a un tweet de una usuaria de la red social Twitter que aseguraba que el acento canario le parece repugnante. "A mi el acento canario me da tol ascazo", escribió en su perfil.



Gómez, al ver esas letras, no dudó en responderle con un sarcástico "chacha, el respetito es muy bonito, afloja con la pejiguería que aunque vayas de toleta aquí siempre dejaremos que te alongues a las islitas pa que veas que al final se te camba la opinión y acabas alegando "yasss, me supo!". Fundamento!".







