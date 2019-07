Aurah Ruiz abre las puertas de su casa

Aurah Ruiz se ha decidido. Después de mucho tiempo en el que los fans le han insistido y ella se ha negado, por fin, abre las puertas de su casa. [VÍDEO: PRIMERA PARTE | SEGUNDA PARTE] Aunque la canaria lo hace a las 2.00 de la mañana. Una decisión que le ha costado mucho de afrontar porque es una parte de su vida que seguía oculta al ojo público. La joven ha mostrado cada una de las estancias de su hogar: el salón, la cocina, los baños, su habitación y hasta un trocito de la de su hijo Nyan.



Antes de abrir, la canaria advierte que no se la juzgue por si hubiera desorden, añade que vivir con un niño y con el ritmo de vida de una 'celeb' como ella, que pasa gran parte de la semana viajando, hace difícil mantener la casa impoluta. Aunque, al final, no es para tanto, está genial y súper adaptada para que su bebé viva cómodo y feliz.



Su amiga Lorena, una incondicional para seguir adelante con su vida, le ha grabado el vídeo. Empieza por el recibidor, sencillo y el cuál da paso al salón/comedor y a la cocina. Un salón, lleno de juguetes, donde Aurah tiene un sofá de 3 metros y 73 centímetros para poder acoger a todas y cada una de sus amigas. Otra cosa no, pero le encanta tener a su gente cerca. ¿Será para compartir el pedazo de televisor que tiene en casa? Vas a alucinar con el tamaño.



Mientras una de sus amigas estaba echada en el sofá, la concursante de 'GH VIP' ha mostrado los juguetes de su hijo: una tienda de campaña y otros muchos, todavía por estrenar, que le regalaron por su cumpleaños. En dicho salón, tiene instalada una cámara a la habitación del menor, para poder vigilarlo cuando duerme. Además, revela en esta visita, que guarda con mucho cariño los regalitos de los fans, todos están dispuestos por su casa.





Después, el recorrido pasa a la cocina, chiquitita pero cuki, en la que ha tenido que utilizar el ingenio de su madre para evitar un susto con Nyan. Aurah ha tenido que cerrar los armarios con dispositivo especial para ello, porque el pequeño de la casaEn la nevera, se puede ver uno de los elementos más importantes de su día a día, el cuadrante para cuidar a Nyan. Lo siguiente en mostrar es el baño del peque, en el cual se ven sus juguetes de baño y su piscina de la playa. Por otro lago, el baño de Aurah también es sencillo, ordenado y chiquitito pero con un gran espejo para que no le falte perspectiva. Y en él sus juguetes: ¡el maquillaje y los potingues!La grancanaria desvela cómo es su habitación: blanca, sencilla, sin nada que la recargue, sin nada de color, con una cama gigante y una pared entera que es un armario empotrado donde asegura que no le cabe la ropa. Pero lo más divertido ha llegado cuando ha levantado la cama (canapé) y, allí guarda casi todos sus zapatos, eso sí, los que caben en ese reducido espacio.Por último, no quiso despedirse sin enseñar la habitación de Nyan, pero al ser las 2.00 de la madrugada sólo ha podido asomar la cámara por la puerta con la luz apagada.