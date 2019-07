¿Es una playa o la puerta de un coche?

Estos días está provocando una controversia en la red social Twitter la imagen compartida por un usuario @nsxyxm. Una imagen que a simple vista parece la orilla de una playa en una tarde gris. Sin embargo, la imagen es otra bien distinta. Hay que aguzar bastante la vista para lograr distinguir lo que en realidad es.



"Si puedes ver una playa, un cielo oceánico, rocas y estrellas, es que eres un artista", bromea, el usuario antes de revelar qué es realmente lo que refleja la fotografía. "No es un cuadro, sino la parte inferior de la puerta de un coche que necesita ser reparada", afirma el autor de la fotografía.





if you can see a beach, ocean sky, rocks and stars then you are an artist, But its not a painting its lower part of the car gate which needs to be repaired. pic.twitter.com/dCMC49PBQS