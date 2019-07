Espectacular vídeo de la maniobra de una avioneta en Los Rodeos

La cuenta de Controladores Aéreos ha difundido un espectacular vídeo de la maniobra realizada por una avioneta en Los Rodeos. La grabación, realizada por un piloto llamado Stani Klajban y publicada en Twitter, muestra como éste despega del aeropuerto de Tenerife Norte apenas unos minutos después de realizar el aterrizaje en la pista. El vídeo está acompañado del texto: "Touch & Go at Tenerife North. Many thanks for the vectors".





El mismo piloto en su cuenta tiene increíbles imágenes de las Islas tomadas desde el aire, que no dejarían indiferente a nadie.