Aurah Ruiz hace un 'kardashian'

A la extronista grancanaria Aurah Ruiz le salen fans y 'haters' casi por partes iguales. Y eso que la exgran hermana intenta llevarlo con filosofía. Una de las más recientes publicaciones de la ex de Jesé Rodríguez ha vuelto a desatar las críticas. Todo por las transparencias de su vestido.





La llegada del calorcito hace que muchas personas suban a un avión para pasar unos días de sol y playa en Ibiza. De hecho, por estas fechas la isla pitiusa cuenta conEntre ellos Aurah Ruiz, la exgran hermana. El color azul del mar, las calas y las fiestas que se celebran cada día en diferentes puntos de la isla son su mejor reclamo. Nadie se resiste, y la extronista canaria tampoco.A través de Instagram, la de 'Mtmad' ha querido enseñar lo bien que se lo está pasando: "Mis #hate no quieren más en bikini, pues aquí les dejo con mi precioso #dresses #besoschao", ha escrito la canaria junto a una foto en la que luce vestido de rejilla con bikini por debajo.Como ya viene siendo habitual, muchos han sido los comentarios que se han vertido contra y a favor de la exconcursante de Gran Hermano, tras compartir con sus seguidores la foto de su 'look' veraniego: "De verdad que no te hace falta salir medio desnuda con lo guapísima que eres. Piensa que tienes un hijo", le han dicho. Otros se han metido hasta con el estilo de vida que lleva la modelo: "Que alguien me digapor no tener dinero para los gastos médicos del niño y luego vivir una vida de lujo.... Porque una de dos: o tiene truco o tiene cuento".