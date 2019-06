Deja de ser profesora porque gana más en un supermercado

La periodista y tuitera Vanesa de Lucio fue a despedirse de la profesora de su hija en la escuela infantil. Solo pretendía desearle un feliz verano y que disfrutara para volver a verse en septiembre. Pero, para su sorpresa, se encontró con que ya no volvería allí. La falta de ingresos en esa profesión y la búsqueda de la estabilidad hacía que tuviera que replantearse su futuro.



En un hilo viral en las redes sociales, esta tuitera explicaba cómo la profesora recibía un salario de 880 euros que tenía que complementar con otro trabajo en supermercados.



Vanesa lamenta que esto suceda y resalta la labor que hacen las educadoras infantiles. "Quien tenga hijos o nietos sabe de sobra su labor. Quienes no, deben saber que no son "cuidadoras". Que tienen una programación, se dejan la piel, se llevan material desde casa, nos dejan informes de todo lo que aprenden. Enseñan, imparten inglés, limpian, trabajan la motricidad, alimentan, fomentan su autonomía y curiosidad, secan lágrimas, apoyan, cantan, consuelan... HACEN DE TODO", dice.





Como ya no voy a coincidir con ella a final de mes, ayer me despedí de la profesora de la ESCUELA INFANTIL PÚBLICA de mi hija para desearle feliz verano. Mi sorpresa fue que resultó ser una despedida para siempre...



ABRO HILO :-(

Entre lágrimas y con un disgusto inconsolable, me confesó que no le queda más remedio que dejar el trabajo. Recibe un salario de 880 euros netos al mes (837€ base + 43€ de complemento). Para sobrevivir, lo complementa con varias horas cada tarde en una cadena de supermercados. — Vanesa de Lucio (@vanesadelucio) June 22, 2019

El supermercado le ha ofrecido un puesto a jornada completa€ y tras mucho pensarlo, lo ha aceptado. No seguirá el curso que viene. Allí le pagarán 1.320€. Renuncia a su vocación, a lo que le gusta y a lo que hace de maravilla porque, literalmente, no puede vivir de su trabajo. — Vanesa de Lucio (@vanesadelucio) June 22, 2019

