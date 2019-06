Canarias a vista de caza

Estampas de Canarias tomadas desde el aire hay muchas, pero pocas que se hayan publicado realizadas desde un caza. Gracias a la cuenta de Controladores Aéreos este peculiar retrato ya no es tan inverosimil, y es que en su perfil de Twitter han compartido una instantánea en la que se pueden apreciar tres 'Eurofighter Typhoon' (una variedad de cazas de la Armada) volando sobre Canarias, acompañando al texto "Ladies and gentlemen The Canary Islands".



Las aeronaves pertenecen al Ala 14, de la Base Aérea de Los Llanos, en Albacete. Se trata de una de las instalaciones aéreas más importantes de España, que depende del Mando Aéreo de Combate (MACOM).? En ella se encuentra desplegada el Ala 14, que concentra en dos escuadrones —designados 141 y 142— los Eurofighter Typhoon, uno de los aviones de combate más avanzados del mundo, entre otros.