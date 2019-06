Publican en su propia red social el siniestro vídeo de Mark Zuckerberg en el que afirma controlar "miles de millones de datos robados"

El vídeo de Zuckerberg fue creado por dos artistas y una empresa de publicidad como parte de un festival de documentales

El vídeo, aún disponible en Instagram muestra al creador y máximo responsable de Facebook, Instagram y Whatsapp pronunciando un discurso premonitorio, utilizando inteligencia artificial para manipilar tanto la apariencia como las voces de los protagonistas del vídeo con el fin de que transmitan un mensaje falso. Es una de las tendencias contra las que se trabaja para evitar la difusión de noticias falsas, las conocidas como 'fake news'.



El clip, publicado el pasado 7 de junio, cuenta con decenas de miles de reproducciones Proyecta la imagen del fundador de Facebook en una luz siniestra y alardeando de poder. Los rótulos parecen indicar que se ha rescatado de un programa de televisión de una popular cadena estadounidense.



El vídeo simula el siguiente discurso a cámara de Mark Zuckerberg:



"Imaginen por un segundo que un hombre contase con el control total de los datos personales robados a mil millones de personas, de todos sus secretos, sus vidas, su futuro. Todo se lo debo a Spectre. Spectre me mostró que quien controla los datos, controla el futuro".







La red social reconoce que no "viola las reglas" del sitio y que lo tratarían de la misma forma que el resto de publicaciones en Instagram. No obstante,, por lo que quizás no ha tenido la difusión que podía haber logrado si no hubiese sido tan notorio su contenido.El video aparece después de que Facebook se negó a eliminar un video manipulado de Nancy Pelosi, visto millones de veces. El abogado de Trump, Rudy Giuliani, compartió el video, que fue editado para que fuese más lento y de esta forma simular que Pelosi estaba borracha y murmurando sus palabras. Algo parecido sucedió con un vídeo de Alberto Rodríguez.