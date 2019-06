Críticas a la selectividad en las islas: "para que luego venga un niñato de Canarias y me quite la plaza"

Con la llegada de la Ebau , los nervios florecen entre los alumnos que se someten a la prueba de acceso a la Universidad. Castilla La Mancha ha sido la primera en iniciar la antigua Selectividad. Pero las fechas de los exámenes no coinciden en todas las comunidades, al igual que tampoco su dificultad. Algo que provoca la discordia entre los estudiantes. Y más si, por ejemplo, puede interferir a la hora de conseguir entrar en alguna carrera de Ciencias de la Salud como Medicina.



Venga no me jodas. ¿Habéis visto la selectividad que hacen los de Canarias? ¿Pero que clase de broma es esta?

Estoy hasta la polla enserio, llevo estudiando 2 semanas seguidas encerrado en mi habitación para que luego venga un NIÑATO de CANARIAS y me quite la plaza en medicina. pic.twitter.com/5mWcWareFX