Kira Miro enseña a Pablo Motos el significado del 'Pio-Pío'

La actriz canaria Kira Miró acudió a 'El Hormiguero 3.0', junto con Unax Ugalde para para presentar un nuevo proyecto, 'La estrategia del Pequinés', cinta que se estrena este viernes, 31 de mayo, en todos los cines de España.



Basada en la novela homónima de Alexis Ravelo, cuenta la historia de un joven que, tras años sin delinquir y ante la grave enfermedad de su mujer, se replantea las cosas cuando un distribuidor local de droga le propone atracar al testaferro de sus jefes en Gran Canaria.



Como es habitual en el programa líder de audiencia de la parrilla televisiva española, los artistas se vieron sometidos a algunas pruebas, en el que transcurrieron cantidad de anécdotas.



Entre ellas está la de Pablo Motos, que no acababa de entender el "pío, pío" de la invitada, que le tuvo que explicar que era un cántico en su tierra. "Esto es cultura general, esto no lo enseñan en el Telediario", afirmaba el valenciano, que creía que la onomatopeya se utilizaba como saludo. La intérprete le corregía e indicaba que es algo que se usa para animar al equipo de fútbol Unión Deportiva Las Palmas. "Me he liado muchísimo. No vayáis ahora a Tenerife y... pío, pío", concluía el presentador.



Pero no quedó ahí, un lapsus de la actriz grancanaria no pasó desapercibido. Miró quiso resaltar que la fecha de estreno coincidirá con el día de su comunidad: "Es el 31 de mayo, Día de Canarias, y es una película canaria. No es casual que se estrene ese día. Un beso a todos los canarios. Pío, pío". Pero se equivocó, ya que dicha festividad se celebra un día antes, el 30 de mayo.



Reacciones en las redes

La crueldad de las redes sociales provocó que los tuiteros canarios no pasaran por alto el lapsus de. Aunque algunos agradecían sus palabras hacia las islas, fueron varios los que quisieron corregir su error respecto a la fecha del. También criticaron que usara el "pío, pío" para referirse a toda la comunidad cuando es un cántico que solo se usa en Gran Canaria. "Motos, si vas a Tenerife y cantas el pío pío no sales ni del aeropuerto", decía un usuario.", comienza. "", aclara. "", añade.