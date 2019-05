Bertín Osborne contra los críticos de Amancio Ortega: "Ojalá estos mamarrachos no tengan cáncer"

Bertín Osborne fue protagonista en 'El Hormiguero' de Antena 3 y dio que hablar. El cantante y ahora presentador del programa 'Mi casa es la tuya' opinó de las críticas de Pablo Iglesias y su partido a Amancio Ortega por sus donaciones contra el cáncer.

Defendió al dueño de Inditex y fue muy claro: "Un tío que con 300 millones de euros se podría haber comprado tres aviones, dos barcos y cinco casas... ¿Alguien va a criticarle? ¿Algún mamarracho va a criticarle? Venga, no me jodas... Criticar a un tío que va y hace eso y lo dona para el beneficio de los ciudadanos.."."Ojalá todos estos que lo critican o todas estas no tengan un cáncer de mama y tengan que utilizar estos aparatos. ¿Esos mamarrachos son los que quieren gobernar España?", añadió.

"Ya quisiéramos tener diez Amancio Ortega en este país, que no habría paro", sentenció.

Las críticas no se han hecho esperar. Tal ha sido el impacto de sus declaraciones que el propio ?Bertín Osborne? se ha hecho trending topic en España, aparte del hashtag correspondiente al programa.