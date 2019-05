Aurah Ruiz acapara todas las miradas en Instagram

"¿Y tú qué cuelgas en las paredes de tu mente?". Es la frase que se puede leer junto al vídeo que la extronista grancanaria Aurah Ruiz ha publicado en su perfil de Instagram, volviéndose de lo más comentado en la red social. Aurah se muestra con bikini y coleta alta, y el resultado puede verse aquí abajo.

Cabe recordar que la ex concursante de 'GH VIP' está viviendo momentos duros debido a la enfermedad de su hijo , el pequeño Nyan. "A veces me quiero tirar por la ventana" , ha dicho en uno de sus vídeos publicados en Mtmad. Aurah no se corta a la hora de afirmar que el padre del pequeño, el futbolista Jesé Rodríguez, se ha desentendido de los cuidados del niño (le tienen que estar controlando constantemente los niveles de azúcar, incluso de noche).

Aunque Aurah hace todo lo posible para seguir adelante con su vida, y últimamente nos va contando mucho de su rutina en su canal de Mtmad.

El sugerente vídeo que la grancanaria ha colgado en su cuenta de Instagram ya cuenta con más de 160.000 reproducciones, algo que solo ocurre en Instagram con imágenes que despiertan mucho interés.

Eso sí, Aurah despierta interés y críticas negativas por partes iguales. Hace unos días, la ex de Kiko Rivera colgaba una foto suya sentada en el borde de una piscina y los comentarios no tardaron en llegar: "¿Así es como cuidas a tu hijo?", le dijeron. "¿Por eso no tienes bastante con lo que te paga su padre?", le disparaba otro de sus 'followers'. "Después lloro porque tengo que estar 24 horas con mi hijo", también se puede leer. Aurah, indiferente a lo que puedan pensar, sigue adelante con su vida.