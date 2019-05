Nardy Barrios, inspiración de Buenafuente

Nardy Barrios, candidata a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria de Juntos Por Gran Canaria (CC-UxGC) compite con el tobogán de Estepona en el monólogo de Buenafuente del programa 'Late Motiv' emitido el pasado lunes, 13 de mayo.

Nardy Barrios supone "una alegría" para el conductor del programa, junto a otros tres políticos insulares, "que se están tomando las elecciones como si fuesen los Juegos del Hambre", dice al presentar a la candidata de Juntos Por Gran Canaria. "Se llama Nardy Barrios. Nardy es un tema que a mí ya me gusta como nombre (...) Se ha tirado en parapente, la Nardy".

De esta manera introduce el vídeo que comenta en el que se ve a la candidata grancanaria aterrizando en el Paseo de Las Canteras mientras le recibe una batucada. "¿A qué no se tira en Estepona?" pregunta entre risas del público. "Más que una acción de campaña, parece que ha perdido una apuesta. No lo sé. No se veía un descenso tan pronunciado desde los escaños del PP en el País Vasco, que se tiraron a piñón".

De Nardy, en Las Palmas de Gran Canaria, Buenafuente pasó a difundir la campaña del PP por Fuerteventura y su "estilo Low Cost" de la chaqueta azul.

Terminó su introducción con el municipio de Tías y los eslóganes de los partidos: "¡Vamos" Tías" de Ciudadanos, o del candidato del PP, Sancho Hernández, con "Centrados en Tías".