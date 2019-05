El vídeo de un niño afgano bailando tras recibir una prótesis se hace viral

El pequeño Ahmed, un niño afgano de seis años, perdió su pierna por un disparo cuando tenía ocho meses. Un vídeo en el que aparece bailando tras recibir una nueva prótesis ha sido compartido más de 12.600 veces en Twitter y lleva más de 1,37 millones de reproducciones.









Ahmad received artificial limb in @ICRC_af Orthopedic center, he shows his emotion with dance after getting limbs. He come from Logar and lost his leg in a landmine. This is how his life changed and made him smile. pic.twitter.com/Sg7jJbUD2V