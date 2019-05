La lucha a muerte entre un pulpo y una bloguera que quería comérselo

El enésimo vídeo viral que triunfa en Internet lo protagonizan un pulpo vivo (los animales son otro de los temas que arrasan en las redes sociales) y una conocida bloguera china, Seaside girl Little Seven. La razón no es otra que un experimento frustrado que ha quedado retratado ante las cámaras: comerse un pulpo vivo.

Esta bloguera china es una prueba de que la estupidez humana es infinita, como apuntaría Einstein en su día, pero el suyo es uno de los vídeos más vistos en YouTube. Lo trágico y lo cómico se unen en poco menos de un minuto.

Las imágenes son claras. El pulpo, que trata de defenderse, ataca a la bloguera china con sus 280 ventosas por tentáculo y se pega con todo su poder succionador a la cara de la joven para librarse de ella.

"Mirad con qué fuerza está succionado", explica Seaside girl Little Seven poco antes de que la situación se transforme en angustiosa. Cuando el cefalópodo aprieta con más fuerza, la bloguera empieza a llorar mientras forcejea con el pulpo para sacárselo de encima. Lo consigue, no sin sufrimiento.

Lo sorprendente e insólito de la situación es que al contrario de lo que muchos puedan pensar, la bloguera china recuperó la libertad con una promesa: "Me lo comeré en el siguiente vídeo". Lo que no ha explicado es si vivo o muerto.