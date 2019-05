"Una hora menos pero 10 años de adelanto": el tuit de un canario tras las elecciones

Las elecciones generales del pasado 28 de abril aún dan de que hablar tras una semana de la celebración de los comicios en los que la formación socialista liderada por Pedro Sánchez ganó con más de 7 millones de votos y un total de 123 escaños en una jornada electoral con una participación masiva (75,79%).



En canarias llevamos años con la tauromaquia prohibida, con varias celebraciones de orgullo LGBT, vivimos con gran diversidad cultural y, en las elecciones de hoy, VOX no ha conseguido ni un escaño en ninguna de las islas. Una hora menos pero 10 años de adelanto ?? #28A

„ Jose Oliva Socas (@Jose_OlivaSocas) April 28, 2019



A lo largo del pasado domingo, y desde entonces, muchas personas son las que muestran sus opiniones y sus análisis de lo sucedido. Como es el caso del tuitero Jose Oliva Socas que quiso dar su punto de vista con respecto a los resultados obtenidos en las Islas.



" En Canarias llevamos años con la tauromaquia prohibida, con varias celebraciones de orgullo LGBT, vivimos con gran diversidad cultural y, en las elecciones de hoy, VOX no ha conseguido ni un escaño en ninguna de las islas. Una hora menos pero 10 años de adelanto", afirmó en una publicación en Twitter.



El tuit se ha convertido en viral con 13.800 retuis y 45.000 me gusta y no ha dejado indiferente a nadie, entre ellos el periódico Público que se hizo eco de la publicación del isleño.



Otros usuarios se han sumado a la opinión del tuitero:



La barrera espacio-temporal del canal del tiempo y una hora menos para predecir el futuro lo cambia todo

„ Cazadora de Delirios (@LadyGyarados) May 2, 2019

Viva los canarios y la madre que los parió...por algo me enamoré yo de las palmas y de los canarios!

„ Ghizlane (@Ghizlane1982) April 30, 2019

Todo un ejemplo ???????????????? pic.twitter.com/19MLGvxRB6

„ Jesuki???????? (@jifgif) April 30, 2019

Por eso estoy deseando ir a vivir allí en cuanto termine la carrera . Canarias es un paraíso en todos los sentidos

„ Ghotsv De Agoney ?? (@Ghotsv1) April 30, 2019

Olé los cojones de los Canarios si señor. Si cuando son las islas afortunadas no será sólo por el clima, lo será por su gente.

„ Bearsouther (@bearsouther) April 30, 2019