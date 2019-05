"Las gordas existimos", la última polémica sobre los anuncios de tallas grandes

El mundo de la moda poco a poco esta dando cabida a nuevos tipos de belleza y empieza a visibilizar otros tipos de cuerpos más allá de las clásicas modelos de la talla 34. Aunque esto sigue generando polémicas como la recientemente vivida con Victoria's Secret y su modelo curvy .



Ahora las críticas se centran sobre la marca de ropa interior para tallas grandes Plus Size Baby ha compartido recientemente a través de su cuenta de Twitter, donde muestra a una modelo talla S para promocionar unas bragas XL.



Desde que se publicó el tuit promocional el jueves 25 de abril no han parado de recibir críticas y la red social está llena de mensajes de gente enfadada.



"¿Y por qué no las anuncia una mujer de talla grande?". Es uno de los comentarios más lights que se ha leído estos días en Twitter. "Las gordas existimos", añade otra usuaria.