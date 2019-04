Unos pescadores noruegos encuentran una ballena domesticada con un arnés arnés ruso

La ballena beluga fue encontrada con el arnés ajustado y nadando cerca de una embarcación. Las autoridades especulan con la posibilidad de que haya podido escapar de una instalación militar rusa.



El pescador Joar Hesten y Ree Wiilg saltaron al agua helada para retirar el curioso arnés del animal. Al retirarlo, encontraron la inscripción "equipo San Petersburgo" escrita en la correa, que también contaba con una especie de montura para una cámara.





This video shows the moment Norwegian fishermen came across a beluga whale 'trained by the Russian military'

