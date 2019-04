Nieves Álvarez promociona bañadores 'made in Tenerife'

"Gracias a @OfficialNievesA por elegir un bañador de la emprendedora @MilenaRodher del programa @EmprendeModaTF del @CabildoTenerife. Nos llena de mucho orgullo ver cómo los proyectos se van consolidando. Y a ti Nieves, un enorme abrazo desde Tenerife y las más inmensas gracias". De este modo ha agradecido el consejero de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconómico del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, la promoción que la reconocida modelo ha hecho de una de las diseñadoras del programa Emprende Moda, de Tenerife Moda. En concreto se trata de Milena Rodher, una emprendedora que con su firma 'Milena Rodher Swimwear' de ropa de baño "made in Canary Islands", pretende mediante patrones perfectos y lycras de alta calidad realzar la figura de la mujer, haciéndola sentir sexy, segura y femenina. Rodher es propietaria de su propia tienda multi-marca y creadora de The Label Studio, una firma de camisetas exclusiva inspirada en la mujer fuerte e independiente.



La modelo Nieves Álvarez ha publicado una imagen con un bañador de color amarillo y acompañada del texto: "With lemon, please" (Con limón, por favor). En el momento de realizar esta información, tras 9 horas en las redes, la instantánea reuniía más de 3.200 'Me gusta' en Instagram.